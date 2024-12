Progetti ambiziosi per l’ediliza pubblica, la Provincia di Como, tra obiettivi raggiunti e altri in fase di realizzazione svela anche i piani futuri. Tra questi la trasformazione dell’ex caserma dei carabinieri in via Borgovico a Como in un autosilo ultra tecnologico. In fase di studio, la struttura compenserà la mancanza di posti auto di Villa Saporiti che si trova proprio davanti e ospita le auto all’interno del suo parco.

Nel 2025 la predisposizione dello studio di fattibilità, nello stesso periodo la provincia di Como annuncia il raggiungimento di tutti gli obiettivi Pnrr legati all’edilizia scolastica.

Saveria Brindisi, dirigente fabbricati ed edilizia scolastica della Provincia di Como spiega: “Nel 2024 abbiamo chiuso 9 progetti grazie al Pnrr che, sommati a quelli in chiusura nel 2023 sono 12. Nel 2025 porteremo a conclusione gli ultimi 4 progetti con i finanziamenti del Pnrr, il più importante sicuramente la costruzione della palestra di Olgiate. Nel 2025, la realizzazione della nuova caserma dei vigili del fuoco a Cantù. La collaborazione con il Comune anche per l’ampliamento del Liceo Melotti. E poi altri piccoli progetti di manutenzione dei nostri fabbricati scolastici”.

Stanziati per la realizzazione della nuova palazzina dei vigili del fuoco oltre 5.300.000 euro mentre 3 milioni è la cifra a disposizione per la realizzazione del museo e l’ampliamento del Liceo Melotti.

Supera i 9 milioni di euro invece lo stanziamento per il recupero di Villa Porro Lambertenghi a Cassina Rizzardi, 3.500 mq da riqualificare, 26 le proposte di sul tavolo della Provincia che dovranno essere sottoposte allo studio di fattibilità. E proprio la sede dell’ente sarà presto al centro di un nuovo intervento.

Non manca il progetto legato a Villa Saporiti che per ragioni di budget non interesserà Villa Gallia, per il parco e Villa Saporiti invece è a disposizione per lo studio di fattibilità un milione mezzo di euro.