Il 2024 del Como si chiude con un successo. Allo stadio Sinigaglia nel 18esimo turno di campionato i lariani hanno battuto per 2-0 il Lecce. Gara all’insegna delle emozioni con gli azzurri che hanno segnato le reti decisive nel secondo tempo, concretizzando una netta supremazia rispetto agli avversari. Nella prima parte, peraltro, il Como aveva avuto una grande occasione con Nico Paz, che si è fatto parare un rigore dal portiere del Lecce Wladimiro Falcone, ex di turno.

Nico Paz si è però riscattato nel migliore dei modi. segnando il suo terzo gol in Serie A al 49′, su assist di Patrick Cutrone, in questa gara schierato titolare da mister Cesc Fabregas. L’attaccante ha poi realizzato il 2-0 al 79′, consolidando il successo dei padroni di casa.

In classifica il Como è al 14esimo posto alla pari con Parma e Verona con 18 punti. Alle spalle di queste tre formazioni lo stesso Lecce (a quota 16), Cagliari (14), Venezia (13) e Monza (10).

Il prossimo fine settimana gli azzurri non scenderanno in campo. La gara con il Milan è stata infatti rinviata per l’impegno dei rossoneri in Arabia Saudita in Supercoppa. La prima sfida del Como sarà quindi il 10 gennaio in trasferta a Roma contro la Lazio.