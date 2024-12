“Al netto delle difficoltà abbiamo disputato una gara generosa contro una squadra di qualità come il Como”. Queste le parole di Marco Giampaolo, allenatore del Lecce, dopo la partita persa per 2-0 a Como. “Quando ci è stato lasciato qualche spazio noi siamo stati però imprecisi. Perdere fa sempre male, non lo nego, ma bisogna stare sul pezzo e lottare per l’obiettivo salvezza. D’altronde qui è come una giostra, una volta vinci, poi pareggi, poi perdi…Questo stop brucia, ma ora ci attende un nuovo scontro diretto, contro il Genoa, e ci dobbiamo concentrare su quel confronto”.

Marco Giampaolo ha parole di elogio per la formazione lariana. “Il Como? Non c’entra nulla con la lotta per la salvezza. Ha troppa qualità e migliorerà sempre. E’ una squadra destinata a fare bene, costruita con idee e qualità. Quando nella sua area ci sono palle sporche le rende pulite, i suoi giocatori sanno dribblare e mettere pressione. Contro un avversario così si deve giocare una gara eccellente e sfruttare le occasioni quando si presentano”.

Un concetto ribadito anche dal difensore Federico Baschirotto: “Il Como? Un’ottima squadra, che gioca bene a calcio. Penso possa fare un buon campionato”.