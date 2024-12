Durante le festività di gennaio 2025, il servizio di raccolta rifiuti erogato a Como da Aprica subirà alcune modifiche.

Martedì 31 dicembre il centro di raccolta resterà aperto, ma è sospesa la raccolta prevista nelle zone di Camerlata – Rebbio (per indifferenziato, organico, carta e cartone), Borghi – San Martino – Tangenziale (per plastica, organico, vetro e metalli) e Città Murata (plastica, carta e cartone per le utenze commerciali). La raccolta è posticipata a mercoledì 1° gennaio con il consueto orario.

Il centro di raccolta, invece, resterà chiuso il primo dell’anno ed è anticipata a domani, con esposizione entro le 7 del mattino, la raccolta prevista nelle zone Monte Olimpino – Tavernola (organico, carta e indifferenziato) e Ponte Chiasso – Sagnino (imballaggi in plastica, organico, vetro e metalli). La variazione era già stata comunicata ai cittadini anche tramite un volantino consegnato a domicilio.

Lunedì 6 gennaio invece, in occasione dell’Epifania, i servizi di raccolta rifiuti saranno regolarmente effettuati, ma non aprirà il centro di raccolta. Per ulteriori informazioni o per chiarire eventuali dubbi, i cittadini possono consultare il sito web di Aprica, usare l’app per smartphone e tablet oppure contattare il numero verde 800.437.678.

