Emergenza oggi in via Crispi a Como per una porta in ferro del peso di circa 20 chilogrammi caduta sui rami più alti di un pino di 20 metri. La porta è probabilmente caduta da un tetto di uno dei palazzi vicini all’albero. I vigili del fuoco sono subito intervenuti perché la porta rischiava di cadere sul piazzale sottostante.

I pompieri, con due squadre della sede centrale di via Valleggio con l’autoscala, nonostante la difficoltà per gli spazi di manovra ristretti, hanno rimosso la porta e due grossi rami spezzati dal forte vento dei giorni scorsi.