Cinghiali e cervi sempre più vicini alle case e alle strade: il contenimento e la gestione della fauna selvatica ha rappresentato uno degli impegni principali per la polizia provinciale di Como, per il comandante Marco Testa quello appena terminato è stato un anno molto impegnativo nella gestione di alcune emergenze legate alla fauna selvatica come gli investimenti e la peste suina che ha portato all’abbattimento di 560 esemplari.

L’avvicinarsi della fauna selvatica alle zone urbanizzate rappresenta un evidente rischio sia per gli animali che per le persone. Sono circa una 20ina gli investimenti di ungulati registrati nell’ultimo anno e non solo in montagna, una 70ina gli esemplari trovati privi di vita ai quali con tutta probabilità sarebbe toccata la stessa sorte.

Incessante l’impegno nel segnalare la presenza di ungulati lungo le strade per scongiurare il rischio di investimenti da parte della polizia provinciale, in prima linea nella tutela dell’ambiente.