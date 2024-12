Nella serata di ieri, lunedì 30 dicembre, la polizia di Stato ha denunciato un giovane per aver lanciato petardi sui passanti nel cuore del centro storico di Como, sotto ai Portici Plinio.

L’uomo, un cittadino egiziano di 25 anni residente a Como e in regola con le norme di soggiorno, si trovava in compagnia di un 21enne tunisino, privo di documenti.

Durante il controllo, gli agenti della squadra volante hanno trovato 10 petardi nascosti in una tasca del giubbotto del giovane egiziano. Entrambi sono stati accompagnati in questura per l’identificazione.

Dagli accertamenti è emerso che il 21enne tunisino aveva precedenti per reati contro il patrimonio e che la sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno era in fase di valutazione.