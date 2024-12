Sui social del Como 1907 le dichiarazioni post partita di Nico Paz, autore del momentaneo 1-0 per la squadra lariana. In precedenza il talento argentino aveva sbagliato un calcio di rigore.

“All’inizio è stato difficile, perché ho sbagliato il rigore – ha detto Nico Paz – Però ho alzato la testa e non ho pensato all’errore. I miei compagni mi hanno aiutato tantissimo, e ovviamente sono contento sia per il gol che per i tre punti.”

“Mi trovo benissimo. Sono molto contento di come sta andando questa stagione – ha aggiunto l’argentino – Ovviamente sono felice quando la squadra vince e ottiene risultati. Con i miei compagni ho un ottimo rapporto, e questo mi aiuta tanto a esprimermi al meglio in campo, come si è visto oggi con Patrick Cutrone”.

Nico Paz (foto Roberto Colombo)