Mirwan Suwarso, presidente del Como, via social non ha nascosto la sua soddisfazione per la vittoria contro il Lecce. Un successo che fa chiudere nel migliore dei modi un 2024 già di per sé esaltante, con la promozione in serie A festeggiata nella sera del 10 maggio.

“Grazie per il vostro straordinario e continuo supporto lariani. Ci date tanta fiducia. Insieme possiamo raggiungere ciò che prima sembrava impossibile. Continuate a credere, continuate a lottare. Possiamo realizzare cose incredibili insieme” ha scritto Suwarso subito dopo il match. Oggi parole di incoraggiamento per Nico Paz, che ha sbagliato un rigore: “I fallimenti ci forgiano, non ci distruggono”.