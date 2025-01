Doppio fiocco azzurro all’Ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Sono Adam e Matteo, i due primi nati del 2025, alle ore 2.12.

Mamma Tatiana con il piccolo Adam Mamma Kaily con il piccolo Matteo

Nel 2024 l’ultimo nato, alle 22.43, è stato Leonardo, l’ultimo, tra l’altro, di dieci piccoli nati nel corso di tutta la giornata del 31 dicembre.

Complessivamente nel 2024 in via Ravona sono nati 1.796 bambini (877 femmine e 919 maschi), 90 in più rispetto al 2023.

Adam, 3.260 grammi, con la mamma Tatiana e il papà Gheorghe abita a Solbiate con Cagno; Matteo, 3.600 grammi, con la mamma Kaily, il papà Gilberto Junior e la sorellina è di Cantù.

Le famiglie hanno ricevuto la visita del sindaco di San Fermo della Battaglia, Pierluigi Mascetti assieme allo staff ospedaliero composto dalle dottoresse Barbara Magri e Anna Luisi con il primario Paolo Beretta.