Il primo vagito del 2025 all’ospedale Valduce di Como è stato quello di Natasha, 3.310 grammi, nata oggi alle 8.47. La famiglia della piccola, papà Kristian e mamma Lara Gabriela, vivono in questo momento a San Fedele Intelvi e sono arrivati dalla Sicilia in provincia di Como per lavoro. Presto, si trasferiranno sul Lario in via definitiva.

L’ultimo nato nel 2024 nel presidio di via Dante è stato invece Gavril, 2.950 grammi, alle 21.30 di ieri. I genitori, papà Gavrila e mamma Veronica vivono a San Fermo della Battaglia.

Ha fatto visita ad entrambi, portando i saluti dell’amministrazione comunale di Como, l’assessore Michele Cappelletti, accompagnato dal primario Daniele Merazzi.

Nel 2024 all’ospedale Valduce sono nati 1.013 bambini, in lieve calo rispetto ai 1.050 del 2023 e ai 1.038 del 2022.

