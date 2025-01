Il 31 dicembre, i carabinieri di Cantù, al termine di una serie di accertamenti, hanno identificato e denunciato alla Procura di Como un 20enne canturino responsabile di minaccia, danneggiamento, lesioni personali e lancio pericoloso di oggetti. In base a quanto ricostruito la scorsa notte di Natale in una pizzeria della Città del Mobile – come denunciato dal titolare del locale – ha colpito con violenza un cliente. L’aggressione è culminata col lancio di bottiglie e cocci di vetro. La vittima, ferita, si era poi allontanata. Sono in corso ulteriori verifiche per la sua identificazione.