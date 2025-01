Spaccio nei boschi, i carabinieri di Lurago d’Erba la mattina del 31 dicembre, durante i controlli nella zona di Orsenigo, nelle vicinanze del canale per la raccolta dell’acqua piovana, hanno trovato un panetto di marijuana dal peso di 1,2 chili, sostanza sequestrata. Sono in corso le indagini per risalire a chi ha nascosto lo stupefacente.