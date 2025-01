Vandali in azione ad Albate, frazione di Como. Ignoti armati di bombollette spray hanno imbrattato la Cascina Masse’ sede di diverse associazioni tra le quali la delegazione Polizia Locale gestita dal 2006 dai vigili urbani in Pensione e il Corpo musicale Albatese. Sui muri storici dell’edificio sono state raffigurate pistole e scritte, con nomi e minacce. “Già in passato sono stati registrati atti vandalici e furti, alla sera non c’è un presidio di controllo”, spiega Carlo Pellegatta, vigile in pensione. Il vandalismo sarebbe stato scoperto solo nelle scorse ore e sarebbe stato compiuto probabilmente tra il 31 dicembre e la giornata di ieri, primo gennaio.

Ma non solo la Cascina Masse’ ha subito danni, anche il vicino giardino pubblico è stato colpito dai malviventi che hanno lasciato a terra diversi cocci.

Informato dell’accaduto il Comune, valuterà come procedere. La struttura non ha un impianto di videosorveglianza, mentre sono presenti delle telecamere nella zona che potrebbero aver ripreso i responsabili.