Mercato coperto di Como, pronti a partire i lavori di manutenzione straordinaria per migliorare le condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie e quelli legati agli adeguamenti alle normative.

Per la prima serie di interventi la giunta cittadina ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione e ha affidato i lavori. La spesa totale ammonta a 250mila euro.

Nel concreto negli spazi di via Mentana si interverrà con impermeabilizzazioni, verniciature, rimozione di reti antipiccione , oltre ad una serie di opere legare alle condizioni di sicurezza e igieniche.



Ma il mercato coperto, come detto, necessita anche di lavori di adeguamento alle normative per altri 250mila euro in questo caso il cronoprogramma prevede operai in azione tra aprile e agosto. Prima si procede con l’approvazione dei progetti.

Complessivamente dunque si parla di 500mila euro stanziati per il restyling che dovrebbe essere completato per la fine della prossima estate con gli ultimi collaudi a settembre.

Nelle carte di Palazzo Cernezzi si mettono nero su bianco – e si documentano con una serie di fotografie – quelle che sono le problematiche principali dell’edificio: infiltrazioni d’acqua, guaine e lucernari da sistemare e sostituire, intonaci scrostati, reti antipiccione che non versano in buono stato. L’obiettivo è garantire a chi lavora e ai clienti una fruizione degli spazi sicura sotto tutti gli aspetti.