Nel primo pomeriggio di ieri i carabinieri di Fino Mornasco hanno arrestato un 16enne di Lissone (provincia di Monza e Brianza) in esecuzione di un’ordinanza di custodia in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari minorile di Milano. Il giovane, ospite di una comunità per minori di Casnate con Bernate nell’ambito di un procedimento a suo carico per rapina e lesioni personali commesse lo scorso 17 marzo a Lissone, si è allontanato diverse volte. Di conseguenza, è stato emesso il provvedimento di revoca del beneficio e disposta la custodia in carcere. Il giovane è stato accompagnato all’istituto minorile “Beccaria” di Milano.