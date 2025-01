Basket, serie A2. La Pallacanestro Cantù torna al successo davanti al pubblico del PalaFitLine di Desio battendo una Nardò che, pur inseguendo per tutta la partita, non si arrende mai. Nardò scende sul parquet con grande energia, provando fin da subito a rendere difficile la vita ai biancoblù. Cantù però non si fa sorprendere e si mette subito al comando della partita. Nella seconda metà del quarto, spinti da Baldi Rossi e Valentini, i canturini guadagnano il 19-13 che chiude i primi 10’ di gara.

La panchina di Cantù continua a fare la differenza e Moraschini e Burns consentono ai padroni di casa di trovare il primo vantaggio in doppia cifra della partita. I pugliesi non si danno per vinti e, possesso dopo possesso, tornano fino a -1. Basile segna 8 punti consecutivi e riporta l’inerzia dalla parte di Cantù che va al riposo in vantaggio 39-29.

Hogue segna i primi punti del secondo tempo, ritoccando il conto del massimo vantaggio canturino. Nardò però non si arrende e risponde colpo su colpo, rimanendo sempre intorno alla doppia cifra di svantaggio per tutto il quarto. La terza frazione termina con un punteggio di 52-42.

I primi due canestri del quarto sono di un Cantù che prova a trovare l’allungo decisivo. Nemmeno questo mini-break basta per placare la voglia di Nardò di giocarsela fino in fondo e i pugliesi tornano a un solo possesso di distanza a 5’ dalla sirena. Hogue e De Nicolao scuotono immediatamente Cantù, che torna ad avere tre possessi di vantaggio e mette così al sicuro i due punti.

CANTÙ – NARDÒ 69 – 60 (19-13, 20-16, 13-13, 17-18)

Cantù: Valentini 6, Baldi Rossi 3, Moraschini 2, De Nicolao 2, Piccoli 3, Beltrami N.E., Basile 26, Hogue 13, Burns 4, Riismaa 7, Possamai 3, Viganò N.E.

Nardò: Woodson 9, Ebeling 1, Nikolic 9, Iannuzzi 11, Donadio, Mouaha 10, Stewart 12, Rapetti N.E., Kebe N.E., Zugno 8.

Arbitri: Boscolo Nale, Tallon, Rodia.