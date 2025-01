Chiamata azzurra per quattro giovani atleti comaschi del Cao Karate Team di Cermenate. La convocazione è giunta in base al ranking della federazione Fijlkam. I lariani si prepareranno nella seconda parte di questa settimana in vista del Campionato Europeo in Polonia.

Saranno nel Lazio Elisa Cattaneo (prima nella classifica Under18 -66, già bronzo mondiale e argento ai Giochi del Mediterraneo) e Sofia Zodda (prima nella Under16 47kg plurimedagliata in campo internazionale). Con loro Simone Giuliano (primo nella Under16 70kg, fresco di medaglia di bronzo a Venezia nella Youth League e campione italiano in carica) e Lorenzo Bergna (secondo nel ranking Under 16 -52kg, bronzo all’ultima Youth League).

“Sono molto soddisfatto – spiega il presidente Davide Colombo – Quattro comaschi vicini alla partenza per il Campionato Europe, non era mai successo. Sono orgoglioso per i nostri atleti e condivido questa gioia con tutti i tecnici e lo staff della nostra società”.