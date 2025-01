Addio ad Aleardo Dall’Oglio. L’ex presidente del Como si è spento dopo una lunga malattia all’età di 79 anni. Sul Lario è stato alla guida della società tra 2003 e 2005 in una fase cupa per il club, con la retrocessione dalla B alla C, il fallimento e la vicenda che è poi finita in tribunale.

Dall’Oglio, il suo soprannome era “Lallo”, in precedenza era stato consigliere dell’Inter ai tempi della gestione di Ernesto Pellegrini e aveva anche fatto parte del settore giovanile come giocatore per poi passare al ruolo di dirigente. Quella per la squadra nerazzurra è stata la sua vera passione calcistica, al di là della non troppo felice parentesi con il club lariano. Sul Lago di Como era peraltro conosciuto per i suoi trascorsi nella motonautica, visto che aveva gareggiato nelle competizioni della categoria off-shore.

Ma l’industriale milanese aveva una ulteriore passione, quella per l’ippica. Ieri, infatti all’ippodromo di San Siro è stato osservato un minuto di silenzio nel suo ricordo. In questo settore ha ricoperto, oltre al ruolo di proprietario, anche quello di allevatore. Non soltanto. Dall’età di 17 anni è stato gentleman driver con un grande amore per i cavalli, come ha ricordato anche nella sua ultima intervista (nell’immagine sopra), rilasciata al canale on-line Equos Tv.