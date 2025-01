Cinque nomi molto caldi per il mercato di riparazione di gennaio del Como 1907. Il girone d’andata non è stato ancora completato e ai lariani manca la partita con il Milan, che è stata rinviata per l’impegno dei rossoneri in Supercoppa. La gara andrà in scena allo stadio Sinigaglia martedì 14 gennaio alle 18.30. Prima, venerdì alle 20.45, l’inizio del girone di ritorno allo stadio Olimpico contro la Lazio di mister Marco Baroni. Lariani per ora al sedicesimo posto a 18 punti.

Un Como che ha l’obiettivo di migliorare la sua graduatoria e che al mercato non lascerà nulla di intentato, come del resto un anno fa, quando la società decise di puntare alla promozione immediata in serie A, obiettivo poi brillantemente raggiunto.

Cinque nomi caldi, si diceva. In porta si attende il 29enne francese Jean Butez, che avrebbe scelto il campionato italiano, dopo essere stato vicino al Lilla. In difesa potrebbe arrivare il terzino destro Ivan Fresneda, 20 anni, ora allo Sporting Lisbona. Per il centrocampo piace l’ex Roma – ora al Lione – Nemanja Matic. Il 36enne in passato è stato peraltro compagno di squadra dell’allenatore Cesc Fabregas. In attacco si parla di due giocatori giovani: l’ala destra spagnola-senegalese Assane Diao, 19 anni e la punta centrale Ivan Azon, 22enne del Saragozza. In ritiro con i lariani a Marbella c’è anche il centrocampista 28enne inglese Dele Alli, tanlento fermo da tempo, che è in fase di valutazione dal parte dello staff tecnico azzurro.