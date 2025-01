La crisi dei negozi del marchio Benetton e il piano di ristrutturazione del gruppo colpisce anche Como. Chiuso lo storico punto vendita di via Luini che già nelle scorse settimane aveva esposto dei cartelli che annunciavano l’ormai prossimo termine dell’attività, destino condiviso con il punto vendita Sisley in via Adamo del Pero.

Fuori dalla vetrina del negozio Benetton è comparso anche un cartello che ha attirato l’attenzione di molti passanti, colpiti poi dalle parole commoventi di gratitudine del personale rivolte ai clienti, una emozionante testimonianza dell’impegno profuso con passione nel loro lavoro in questi anni.

Le parole del messaggio sulla vetrina

Il messaggio recita: “Un’antica leggenda narra che un giorno in una foresta africana, a causa dell’eccessiva calura, scoppiò un incendio. Di fronte alle fiamme, tutti gli abitanti, terrorizzati, iniziarono a scappare. Tutti, tranne un piccolo colibrì che raccolse una goccia d’acqua nel becco e la portò verso l’incendio. Poi tornò al laghetto, prese un’altra goccia e di nuovo la portò sul fuoco. Il leone, osservando la scena, chiese con sarcasmo: ‘Che fai, sciocco? Non vedi che la foresta sta bruciando? Cosa pensi di risolvere?’. Il colibrì rispose: ‘Io faccio la mia parte.’ Noi ce l’abbiamo messa tutta per essere dei piccoli colibrì. Speriamo di rivedere la foresta in tutto il suo splendore. Grazie a tutti i nostri clienti per il supporto, le parole, i sorrisi e gli abbracci. Grazie di vero cuore. – Staff Benetton Como”.

Il messaggio esposto sulla vetrina del negozio di via Luini

Il piano di ristrutturazione del gruppo

Entro la fine del 2025, il gruppo Benetton ha comunicato di prevedere la chiusura di 419 negozi su un totale di 3.500 a livello globale, una mossa necessaria per fronteggiare perdite che dal 2013 al 2023 hanno superato 1,5 miliardi di euro.