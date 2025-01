Nuovo colpo del Como, metterà a disposizione di mister Cesc Fabregas un promettente giovane spagnolo. Sul Lario è in arrivo in prestito con obbligo di riscatto (fissato a 10 milioni) il terzino destro Ivan Fresneda. Classe 2004, Fresneda milita attualmente con la squadra portoghese dello Sporting Lisbona, ex squadra del suo idolo Cristiano Ronaldo. Cresciuto nel vivaio del Real Madrid, l’esterno ha militato con Leganes e Real Valladolid, prima di passare alla formazione lusitana.

Il nuovo acquisto del Como ha giocato nelle Nazionali giovanili spagnole e in tempi recenti è entrato nel mirino di club importanti. I rumors hanno infatti parlato dell’interesse di Inter, Roma, Juventus, Barcellona, Newcastle, Arsenal e Valencia. Il club lariano ha superato proprio la concorrenza del Valencia.

Sempre per quanto riguarda il mercato, una ulteriore voce che riguarda i lariani, che sarebbero interessati alla punta della Fiorentina Jonathan Ikone.