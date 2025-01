La caduta improvvisa di un grosso masso e di detriti finiti su una vettura in transito: la persona che si trovava al volante ha perso la vita. La frana ieri a Cimadera, villaggio della Val Colla nel comprensorio di Lugano. All’interno del veicolo un 44enne residente nella zona, morto a causa delle gravi ferite riportate. Lo smottamento ieri poco dopo le 16 in via Cugnoli. La strada è stata chiusa al traffico. Sul posto Polizia Cantonale e della Città di Lugano, i soccorritori della Croce Verde, i pompieri e il geologo cantonale.