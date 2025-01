Il questore di Como Marco Calì ha firmato il foglio di via obbligatorio per 3 anni per le due donne arrestate per furto aggravato in concorso per il colpo da quasi 1.500 euro all’Esselunga di Camerlata. Le donne, una 25enne croata e una 30enne italiana, con una complice tuttora ricercata avevano riempito tre carrelli cercando poi di uscire senza pagare, ma erano state scoperte e bloccate. Condannate a 8 mesi nel processo con rito direttissimo, ora hanno ricevuto il foglio di via. Il provvedimento vieta loro di fare ritorno nel comune di Como per tre anni, pena l’attuazione di ancora più severi provvedimenti sia amministrativi che penali.