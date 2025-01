Domani, giovedì 9 gennaio, si apre la vendita libera dei biglietti rimanenti per la partita Como-Milan. La sfida con i rossoneri è in programma martedì 14 gennaio alle 18.30 allo stadio Sinigaglia di Como. Oggi, fino alle 23.59, rimane aperta la fase di prelazione riservata agli abbonati. I tagliandi si trovano online sul sito https://comofootball.vivaticket.it/ oppure presso tutti i rivenditori autorizzati.

Oggi, intanto, è stata aperta la vendita dei biglietti per il settore ospiti, che resterà attiva fino alle ore 19 di lunedì 13 gennaio. I tifosi rossoneri residenti in provincia di Como devono essere in possesso della fidelity card del Milan per acquistare i biglietti del settore ospiti (costo, 35 euro+commissioni).