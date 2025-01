Attesa la decisione sulla delicata contesa tra il Comune di Como e l’Associazione Carducci. Nell’udienza fissata per oggi in tribunale, sono state discusse le tesi di entrambe le parti. Il giudice, ritenendo la questione molto complessa, si è riservato di riguardare tutti i documenti agli atti, le prove testimoniali e le tesi esposte per arrivare a una sentenza.

La vicenda vede al centro la sede di viale Cavallotti, da decenni utilizzata dall’Associazione e che ora l’amministrazione vuole destinare al Conservatorio.