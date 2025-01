Cinque atleti comaschi sono stati convocati al primo appuntamento ufficiale nel 2025 per la squadra azzurra di canottaggio lungo la strada che porta alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Dal 13 al 26 gennaio, il Centro nazionale di preparazione olimpica e paralimpica di Piediluco, in Umbria, ospiterà un raduno valutativo. Sono quaranta, in totale, gli atleti convocati dal nuovo direttore tecnico Antonio Colamonici. La truppa comasca è capitanata dal bellagino Gabriel Soares (portacolori della Marina Militare), argento olimpico nel 2024 a Parigi. A rappresentare il Lario ci saranno anche Davide Comini (Fiamme Oro-Moltrasio), Matteo Della Valle (Fiamme Oro- Moltrasio), Jacopo Frigerio (Fiamme Gialle-Canottieri Lario), Elisa Mondelli (Fiamme Gialle-Moltrasio).

Questi gli altri convocati: Giovanni Abagnale (Marina Militare), Vincenzo Abbagnale (Marina Militare), Veronica Bumbaca (Fiamme Oro-Cus Torino), Stefania Buttignon (Fiamme Oro-Timavo), Nicolò Carucci (Fiamme Oro-Gavirate), Federica Cesarini (Fiamme Oro-Gavirate), Luca Chiumento (Fiamme Gialle), Alice Codato (Fiamme Oro-Gavirate), Giovanni Codato (Fiamme Oro-Gavirate), Gaia Colasante (Cus Torino), Linda De Filippis (Marina Militare-Gavirate), Kiri English-Hawke (Fiamme Oro-Cus Torino), Emanuele Gaetani Liseo (Marina Militare-Telimar Palermo), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle-Bissolati), Alice Gnatta (Fiamme Gialle-Cus Torino), Stefania Gobbi (Carabinieri-Padova), Clara Guerra (Fiamme Gialle-Pro Monopoli), Laura Meriano (Carabinieri-Garda Salò), Angelica Merlini (Rcc Tevere Remo), Salvatore Monfrecola (Marina Militare-Rycc Savoia), Davide Mumolo (Fiamme Oro-Elpis), Eleonora Nichifor (Rcc Cerea), Stefano Oppo (Carabinieri), Andrea Panizza (Fiamme Gialle), Susanna Pedrola (Bissolati), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle-Aniene), Luca Rambaldi (Fiamme Gialle), Anna Rossi (Caprera), Matteo Sartori (Fiamme Gialle), Giorgia Sciattella (Marina Militare-Rcc Tevere Remo), Anna Scolaro (Flora), Silvia Terrazzi (Arno), Davide Verità (Marina Militare-Monate) e Giuseppe Vicino (Fiamme Oro).