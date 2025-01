Incidente con lo skateboard elettrico, in gravi condizioni un uomo di 34 anni di Como. L’incidente è avvenuto in via Dante attorno alle 14.30 e non ci sarebbero altri veicoli coinvolti, anche se la dinamica è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale.

Dalle prime ricostruzioni sembra che il 34enne, proveniente da via Piadeni e diretto verso piazza del Popolo, nell’affrontare la curva abbia perso il controllo dello skate, cadendo a terra. Nell’impatto l’uomo ha sbattuto violentemente la testa e ha riportato un grave trauma cranico.

E’ stato soccorso e trasportato al Sant’Anna, dove è ricoverato in condizioni purtroppo gravi.