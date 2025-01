Grave incidente in Canton Ticino nel pomeriggio di ieri, martedì 7 gennaio, costato la vita a un ciclista di 59 anni. L’uomo, informa la Polizia cantonale, è stato investito da un camion poco prima delle 16.30 in via allo Stradonino a Locarno.

Alla guida un autista italiano

Il ciclista svizzero domiciliato nel Locarnese circolava sulla pista ciclabile in direzione di Riazzino. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, è stato urtato da un veicolo pesante, guidato da un 32enne autista italiano della provincia di Verbano-Cusio-Ossola, che si stava immettendo in via Campagna. Sul posto sono interventi agenti della Polizia cantonale e, in supporto della Polizia intercomunale del Piano nonché i soccorritori del Salva, che nonostante i tentativi di rianimazione non hanno potuto che constatare la morte del 59enne. Per il necessario sostegno psicologico è stato richiesto anche l’intervento del Care Team.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici, si è reso necessario chiudere il tratto interessato dall’incidente fino alle 22.00.