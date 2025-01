Insulta il medico del pronto soccorso del Sant’Anna, identificato e sanzionato dagli agenti del posto fisso di polizia un 58enne di Lecco. In base alla nuova legge che tutela il personale sanitario, rischia una multa da mille a 5mila euro. I poliziotti sono intervenuti dopo la richiesta del personale del reparto di emergenza perché il paziente stava insultando e offendendo il medico in servizio. Gli agenti hanno accertato anche che il 58enne, poco prima aveva rubato anche un casco della bicicletta di un dipendente dell’ospedale. Le telecamere interne del presidio hanno ripreso l’uomo che rovistava nelle borse laterali della bici e nascondeva il caschetti nello zaino. Il 58enne è stato dunque denunciato anche per furto.