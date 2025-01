Fermo con l’auto in mezzo alla strada ad Alzate Brianza, riverso sul volante, un automobilista è stato notato da alcuni passanti, che hanno chiamato i soccorsi. All’arrivo dell’ambulanza e dei carabinieri, è apparso chiaro che l’uomo, un 49enne di Lissone, in provincia di Monza Brianza, era ubriaco. Si è però rifiutato di sottoporsi al test dell’etilometro ed è stato dunque denunciato. L’auto è stata sequestrata per la successiva confisca.