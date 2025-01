Due coltellate all’ex fidanzato al culmine di una violenta lite scoppiata ieri sera in strada, a Locate Varesino. L’uomo ferito, un 35enne marocchino, è stato trasportato all’ospedale di Tradate e fortunatamente non è in pericolo di vita. La donna, 27enne comasca, è stata bloccata e denunciata dai carabinieri di Turate. E’ accusata di lesioni.

E’ stata la stessa 27enne a chiamare il numero unico di emergenza, segnalando una furiosa lite con l’ex compagno. A Locate, in via Madonnetta, sono arrivati i carabinieri della stazione di Turate e i mezzi di soccorso. All’arrivo dei militari dell’Arma la giovane, secondo le prime ricostruzioni, aveva ancora in mano il coltello. E’ stata subito disarmata dai carabinieri, mentre il 35enne, ferito alla schiena e a un braccio, è stato soccorso dal personale dell’automedica del 118 e dell’ambulanza del Sos di Mozzate.

La 27enne, in base ai primi accertamenti, aveva deciso di lasciare il 35enne. L’uomo però non avrebbe accettato la fine della relazione. Ieri sera, i due si sono incontrati a Locate Varesino ed è scoppiata una lite. La discussione è degenerata e la donna avrebbe estratto dalle tasche un coltellino multiuso, sferrando due colpi all’ex. L’uomo è stato colpito alla schiena. Il secondo colpo invece ha solo sfiorato il braccio del marocchino, che probabilmente stava cercando di difendersi, tagliando la manica del giubbotto.

I carabinieri, dopo aver bloccato e disarmato la giovane hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Il coltellino è stato sequestrato. Sentito il magistrato di turno in procura a Como, la donna è stata denunciata per lesioni personali aggravate. Il 35enne, trasportato all’ospedale di Tradate, non è in gravi condizioni. Proseguono le indagini dei militari dell’Arma per ricostruire l’esatta dinamica del violento episodio.