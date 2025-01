La polizia ha intercettato e fermato per un controllo un’auto segnalata sui social perché si aggirava in modo sospetto nella zona di Montorfano. L’ispezione ha permesso di scoprire quasi 18 grammi di hashish, un taglierino con lama di 8 centimetri, due grossi cacciaviti e una pinza, a disposizione di un 20enne rumeno residente a Lipomo, denunciato per possesso di arnesi atti allo scasso, armi e detenzione di droga.

Denunciato anche un 21enne cittadino dominicano residente a Lipomo. Identificato il terzo occupante della vettura, un 19enne cittadino italiano, residente a Villa Guardia.

Il questore di Como Marco Calì ribadisce l’importanza della collaborazione dei cittadini e l’appello a segnalare al numero unico di emergenza 112 qualsiasi situazione sospetta per garantire interventi tempestivi.