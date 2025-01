Solo un infermiere sui sei arrivati alla graduatoria finale dell’ultimo concorso indetto da Asst Lariana per il Distretto del Medio Lario entrerà in servizio all’ospedale di Menaggio. Il bando prevedeva l’assunzione a tempo indeterminato di 24 professionisti. A fronte di 40 iscritti, si sono presentati alle prove in sei ed è stata predisposta una graduatoria finale. Contattati, soltanto uno di loro ha confermato la volontà di prendere servizio e inizierà a lavorare al presidio Erba-Renaldi dal prossimo 16 gennaio.

Proprio per sopperire alla ormai cronica carenza di personale sanitario, nel corso di questo mese arriveranno 12 infermieri provenienti da paesi del Sud America. Asst Lariana si è infatti avvalsa anche di una gara bandita da Aria per il “Servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per gli Enti con sede nelle province di Varese, Como, Monza Brianza, Lecco e Sondrio”. I 12 infermieri, lavoratori interinali, sono assunti con un contratto con scadenza al 31 dicembre 2025.

“Abbiamo necessità di reclutare personale e percorriamo tutte le strade che la normativa consente. – spiega il direttore generale di Asst Lariana, Luca Stucchi – Continueremo a bandire nuovi concorsi, ma gli infermieri ci servono oggi e non possiamo aspettare”.

Per agevolare la loro permanenza a Menaggio, tutti e 13 gli infermieri (i 12 interinali e il dipendente di Asst Lariana) per sei mesi potranno utilizzare il convitto realizzato all’interno dell’ospedale, nell’area che ospitava il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (Spdc). Una soluzione temporanea, in quanto a luglio dovranno essere eseguiti dei lavori nell’area che ospita l’ospedale di comunità e per non interrompere l’attività, l’ospedale sarà trasferito in questo settore. Verrà quindi chiuso temporaneamente il convitto.