Incidente stradale nella notte, intorno alla 1.50, nel comune di Tremezzina, in frazione Bolvedro. Per cause ancora da chiarire, il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il muretto di un ponte sulla Statale Regina. Sul posto i vigili del fuoco di Menaggio, un’ambulanza della Croce rossa e i carabinieri della compagnia di Menaggio. L’uomo alla guida del veicolo, un 30enne, è stato trasportato all’ospedale di Gravedona in codice verde, dunque con lievi ferite.