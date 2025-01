Avevano un debito con il Fisco uno per 680mila euro e l’altro per 250mila. Fermati per un controllo in dogana dai finanzieri del gruppo di Ponte Chiasso, due turchi residenti nella provincia di Milano diretti in Svizzera si sono visti sequestrare il denaro che trasportavano, rispettivamente, con 9.950 euro e 9.995 euro in contanti. Le somme che i due uomini avevano con se erano al di sotto della soglia dei 10mila euro, oltre la quale è necessario dichiarare la valuta.

Gli accertamenti delle fiamme gialle hanno permesso di appurare che entrambi avevano evaso le tasse. Ai due – piccoli imprenditori uno gestore di un kebab e l’altro di un’impresa di sgomberi – è stata quindi contestata l’accusa di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ed è scattato il sequestro preventivo delle somme trasportate.