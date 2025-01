Pretendeva con prepotenza e violenza cibo e abiti, urlando in arabo e spaventando i presenti. Nuovo intervento della polizia in via don Guanella, nel centro che offre pasti e vestiti alle persone in difficoltà. Gli agenti della questura di Como sono stati chiamati ieri pomeriggio per la presenza dell’uomo, molesto e violento, che non era registrato ma pretendeva comunque di accedere ai servizi.

All’arrivo dei poliziotti, l’uomo ha iniziato a insultarli e a cercare di sferrare calci per allontanarli. Gli agenti sono riusciti a calmarlo e portarlo in questura. L’uomo, un 37enne egiziano, irregolare e senza documenti, era già destinatario di un ordine del questore di lasciare il territorio del novembre scorso.

Al termine degli accertamenti è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e ha ricevuto un provvedimento di espulsione.