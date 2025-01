Grande attesa per la presentazione del Giro d’Italia 2025. La conferenza lunedì a Roma dalle 18. Il via della “Corsa rosa” sarà con tre frazioni in Albania. Partenza il 9 maggio con la Durres-Tirana.

A cinque anni dal clamoroso sciopero dei corridori, sarà riproposta la tappa con partenza da Morbegno e passaggio sul Lario. Da definire su quale sponda, comasca o lecchese. L’arrivo, però, non sarà in Piemonte, come nel 2020, ma in Brianza a Cesano Maderno. Il giorno fissato è giovedì 29 maggio.

Come in molti ricorderanno, nell’anno del Covid la gara è andata in scena in ottobre. Il 23, giorno della Morbegno-Asti, i ciclisti chiesero e ottennero di accorciare la frazione a causa di freddo e pioggia. La tappa scattò da Abbiategrasso e sul Lago di Como gli appassionati – che avevano affollato ai bordi la statale Regina – si limitarono ad assistere ad una sfilata di pullman.

In Lombardia ci sarà l’arrivo di un’altra frazione, che potrebbe essere decisiva per la definizione della classifica finale. Il giorno prima della Morbegno-Cesano Maderno è infatti in programma la San Michele all’Adige-Bormio.