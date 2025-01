Ricoverato al Sant’Anna in condizioni critiche dal giorno dell’Epifania, è morto in ospedale il 53enne che lunedì scorso era uscito di strada con la sua auto a Valmorea, in via Monte Rosa, lungo la provinciale che collega il paese a Rodero. L’incidente era stato causato quasi certamente da un malore e le condizioni dell’uomo era apparse subito gravissime.

Il 53enne, Massimiliano Perrone, era solo in auto e stava percorrendo la provinciale quando ha perso il controllo della vettura ed è uscito di strada. Secondo i primi accertamenti, l’uomo avrebbe avuto un arresto cardiaco e questo avrebbe causato l’incidente.

La macchina senza controllo è uscita di strada ed è finita in una riva. Altri automobilisti hanno chiamato il numero unico di emergenza 112. Sono intervenuti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri di Como. Le condizioni del conducente della vettura sono apparse subito critiche. L’uomo è stato trasportato d’urgenza al Sant’Anna, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Le condizioni del 53enne sono rimaste purtroppo gravissime, fino alla notizia della morte, comunicata nella giornata di oggi.