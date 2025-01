Un motociclista è ricoverato in condizioni molto critiche dopo un incidente avvenuto nella notte a Solduno, in Canton Ticino. A mezzanotte e mezza un 35enne centauro colombiano domiciliato nel Locarnese mentre circolava su via alle Vigne ha perso il controllo e ha urtato una rete metallica, per poi cadere a terra. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori del Salva che dopo aver prestato le prime cure all’uomo, lo hanno trasportato all’ospedale. In base a una prima valutazione medica, il 35enne ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita.