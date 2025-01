Marcia della pace nel pomeriggio di oggi a Como. L’appuntamento per i partecipanti è fissato alle 14 in piazzale Montesanto. Sono previste limitazioni al traffico per il corteo, che si concluderà alle 16.30 in piazza Verdi.

L’iniziativa è promossa nel calendario del mese della pace 2025 comune ai territori di Cantù, Como e Mariano Comense. E’ previsto l’intervento di don Diego Fognini, responsabile di Libera in provincia di Sondrio, Egidia Beretta, mamma di Vittorio “Vik” Arrigoni e di Luciano Scalettari, presidente di ResQ, People Saving People. Durante la manifestazione si raccoglieranno fondi per la campagna Seminare Pace.

La polizia locale di Como segnala il divieto di transito nelle vie interessate dalla manifestazione, limitatamente al passaggio del corteo. Il percorso prevede il passaggio dalle vie Leoni, dei Mille, Alciato, Milano, piazza Vittoria, Porta Torre, largo Miglio, via Cesare Cantù, via Giovio, piazza Medaglie d’Oro, via Vittorio Emanuele e via Magistri Cumacini, fino alla conclusione in piazza Verdi.