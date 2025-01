Dal 1990 in prima linea per i temi ambientali e l’attenzione al territorio. Nel 2025 il circolo ambiente “Ilaria Alpi” compie 35 anni di attività. Il sodalizio è nato nel 1990 a Merone per poi trasferirsi nel 2015 ad Alzate Brianza. Da pochi mesi ha una nuova sede ad Anzano del Parco, messa a disposizione dal Comune, in piazza Municipio.

Per l’anno in corso e per celebrare il traguardo dei 35 anni, già previste numerose iniziative, a partire dalla “Festa delle Api”, che raggiunge la sedicesima edizione e che, per il terzo anno consecutivo, si terrà a Ponte Lambro.

Tra i progetti per salvaguardia del territorio naturale quelli per l’area “Zoc del Peric”, compresa tra i territori comunali di Alzate Brianza, Lurago d’Erba e Inverigo, che offre la possibilità di realizzare un campo di volontariato internazionale.

Nel corso dell’anno sono previste anche iniziative per la diffusione della cultura della legalità, attività di educazione ambientale nelle scuole del territorio e interventi per far conoscere il mondo delle api.

La recente assemblea dei soci ha riconfermato Roberto Fumagalli nel ruolo di presidente e Moreno Casotto come vicepresidente. Confermato anche buona parte del direttivo uscente con Antonio Bertelè, Tommaso Gaffuri, Loris Galliani, Marco Jussen e Raffaella Rusconi, con i nuovi ingressi di Massimo Cattaneo e Salvatore Casale. La nuova sede di Anzano è aperta al mercoledì sera.