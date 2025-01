Grande partecipazione alla Marcia della pace oggi a Como. L’iniziativa, ideata per sensibilizzare sull’importanza della nonviolenza e del rispetto dei diritti umani, è stata organizzata nel calendario del mese della pace 2025 comune ai territori di Cantù, Como e Mariano Comense.

Il lungo corteo, partito da piazzale Montesanto, ha attraversato la città per concludersi in piazza Verdi. Tra gli interventi previsti quelli di don Diego Fognini, responsabile di Libera in provincia di Sondrio, Egidia Beretta, mamma di Vittorio “Vik” Arrigoni e di Luciano Scalettari, presidente di ResQ, People Saving People.

I partecipanti alla Marcia della pace hanno attraversato anche la città murata. Il lungo serpentone di persone ha camminato in centro, tra comaschi e turisti, fino a raggiungere la zona del Teatro Sociale per ascoltare i relatori. Limitazioni al traffico per permettere il passaggio del corteo, senza che si siano registrati particolari disagi.