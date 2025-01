Il girone di ritorno inizia con una vittoria per Cantù. I brianzoli si impongono su Orzinuovi al PalaDesio, davanti al pubblico di casa. 85-67 il risultato finale della sfida.

Cantù parte subito con il piede sull’acceleratore e al termine della prima frazione è in vantaggio 21-11. I brianzoli continuano a controllare la partita anche nel secondo quarto. Il vantaggio della squadra di coach Nicola Brienza arriva a +13. Orzinuovi però non si arrende e rientra fino a -4. Nei minuti finali Cantù recupera il vantaggio e va al riposo sul 42-32.

Nel secondo tempo i padroni di casa si spingono fino a 20 punti di vantaggio. Gli ospiti reagiscono fino alla chiusura del terzo quarto sul punteggio di 65-55. Orzinuovi non si arrendere e nell’ultima frazione prova a riaprire la gara. Cantù non si fa sorprendere, si riporta fino a +16 e chiude sul risultato di 85-67.

Soddisfatto coach Nicola Brienza. “E’ stata un’ottima vittoria – dice – Tutte le volte in cui siamo riusciti ad avere un po’ di continuità in più attacco, sono sempre stati i momenti in cui abbiamo fatto tutti i nostri break migliori. Dobbiamo gestire sicuramente meglio quelle azioni in cui andiamo più in difficoltà, mi riferisco soprattutto al secondo quarto quando abbiamo sbagliato 3 o 4 canestri. Sono episodi che alla lunga ti condizionano, perché per quanto puoi difendere bene, poi comunque gli avversari qualche canestro lo fanno”.

“Sommando tutto è stata però una buonissima prestazione – aggiunge Brienza – Abbiamo ruotato quasi tutti i ragazzi a disposizione e abbiamo avuto qualcosa di buono da quasi tutti.

Finalmente siamo riusciti a battere Orzinuovi e questi sono due punti importanti. Adesso ci prepariamo per mercoledì, perché ci aspetta una trasferta sicuramente di grandissima difficoltà a Cremona”.