Il passaggio sul Lario del Giro d’Italia 2025 sarà sulla sponda di Lecco. A Roma è stato presentato ufficialmente il percorso della “Corsa rosa” ed è stata mostrata anche la tappa tutta lombarda.

Appuntamento per il 29 maggio con la frazione da Morbegno, in Valtellina, a Cesano Maderno, in Brianza, per un totale di 144 chilometri. Previsti il passaggio nel Lecchese, sui colli di Parlasco, Balisio, Ravellino e Sirtori. Ci sarà poi un circuito finale a Cesano Maderno in quella che sarà una tappa per i velocisti.

La Corsa Rosa partirà per la quindicesima volta dall’estero – in Albania dove si svolgeranno le prime tre tappe – e terminerà a Roma – che ospiterà per la settima volta il Grande Arrivo del Giro: 3.413 i chilometri per 52.500 metri di dislivello. Due prove a cronometro individuale per un totale di 42,3 km; 6 tappe per velocisti, 8 di media montagna e 5 di alta montagna sono le difficoltà che i corridori dovranno affrontare da venerdì 9 maggio a domenica 1 giugno. Saranno circa 38 i km di sterrato – 30 di strade bianche nel finale della tappa di Siena e 8 sul Colle delle Finestre che sarà anche La Cima Coppi del Giro con i suoi 2.178 metri. La Montagna Pantani sarà il Passo del Mortirolo mentre la Tappa Bartali sarà la Gubbio-Siena, con arrivo in Piazza del Campo.