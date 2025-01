Nel fine settimana è attesa l’apertura della pista di sci della Sighignola, in Valle Intelvi. In particolare dovrebbe essere allestito il campo scuola per i giovani. Attualmente il percorso è innevato e i responsabili stanno procedendo con l’allestimento in vista del prossimo fine settimana. Le temperature fredde di queste giorni stanno sicuramente aiutando il lavoro dei gestori.