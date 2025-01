Corsi e ricorsi della storia. Il caso vuole che il recupero tra Como e Milan, che si gioca martedì alle 18.30 al Sinigaglia, arrivi a 40 anni di distanza da una sfida epica. Era il 13 gennaio del 1985: su un campo ghiacciato i lariani vinsero per 2-0 a San Siro, proprio contro il Milan, con reti di Gianfranco Matteoli e Pasquale Bruno. Una storia d’altri tempi: il Como era in campo con scarpe con le ventose, fate arrivare dalla Germania dallo sponsor tecnico di Hansi Muller – tedesco all’epoca in forza con gli azzurri – mentre sul ghiaccio i rossoneri scivolavano con i tradizionali tacchetti.

Tante le storie tra Como e Milan in serie A. Al Sinigaglia, ad esempio, nel 1988 arrivò lo scudetto dei rossoneri, il primo di una lunga serie di trionfi conquistati con Silvio Berlusconi alla presidenza del club. Quel Silvio Berlusconi, che in una indimenticata intervista al nostro Nino Balducci, aveva ben volentieri ricordato le sue gite in città e sui monti lariani quando era giovane.