Intervento senza esito dei vigili del fuoco ieri pomeriggio intorno alle 15.30 a Sormano per la ricerca di un cane che si era presumibilmente perso in una grotta, non censita, situata tra la vetta del Monte Torretta e la Valle Cassina.

Dalle prime ricostruzioni sembra che il cane, un segugio di 10 anni, sia corso dietro a una volpe per poi introdursi nella cavità. I vigili del fuoco sono entrati nella grotta, grazie anche a una guida speleologica, capo squadra volontario, nel tentativo di recuperare l’animale. I soccorritori sono avanzati per tutto il tragitto percorribile, ma senza trovare nulla. All’interno non sono stati percepiti lamenti o ululati né sono state trovate tracce riconducibili al passaggio di un animale.

È stato fatto tutto il possibile, ma i vigili del fuoco non sono riusciti ad accertare con sicurezza cosa sia successo al cagnolino, che probabilmente è avanzato per poi trovare un’ulteriore uscita non accessibile ai vigili del fuoco, che sono rientrati in sede alle 22.