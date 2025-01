In Svizzera a Berna, un ciclista ha alzato il dito medio alla volante della polizia e ora non solo dovrà pagare una maxi multa ma rischia anche il carcere. Un affronto e una mancanza di rispetto che i vicini elvetici comprensibilmente non tollerano.

L’accaduto è stato riportato dal sito di informazione 20 Minuten, che cita anche la sentenza. Secondo quanto ricostruito il giovane si trovava sul piazzale della stazione quando passando con la sua bicicletta davanti agli agenti, ha mostrare il dito medio per poi allontanarsi. Da qui è scattato l’inseguimento dato che il 23enne, nonostante l’alt della polizia, ha deciso di scappare. La fuga è durata ben poco e si è conclusa con il giovane raggiunto e bloccato a piedi dagli agenti che lo hanno posto in custodia preventiva.

La Procura di Berna lo ha poi condannato a una multa di dodici aliquote giornaliere di 30 franchi ciascuna, sospese con la condizionale per due anni. Inoltre l’uomo sarà punito con una multa di 100 franchi o, in caso di mancato pagamento colposo, con una pena detentiva di tre giorni. Oltre alla multa di 100 franchi, dovrà pagare una tassa di 500 franchi, per un totale di 600 franchi.