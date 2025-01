Anno nuovo e problemi vecchi. Dopo il black out di sabato, che ha mandato in tilt la circolazione sul nodo ferroviario di Milano a causa di un guasto elettrico, la settimana è cominciata con altri disagi per i pendolari lombardi.

Numerose le gravi criticità segnalate in mattinata sul sito di Trenord.

Alle 06.30 il treno Tilo con partenza alle 4.33 da Bellinzona e arrivo previsto a Malpensa aeroporto alle 06.47 si è fermato tra Busto Arsizio e Busto Arsizio Nord per un guasto al convoglio, rallentando fortemente la circolazione. Dalle 08.30 si è verificato un guasto all’infrastruttura ferroviaria di RFI tra Busto Arsizio e Busto Arsizio Nord, che ha causato l’interruzione della circolazione. “Sono in corso gli interventi dei tecnici per il ripristino del guasto infrastrutturale e il recupero del treno guasto”, ha riportato Trenord sul sito. Dalle 09.45 è stato attivato un servizio di autobus per effettuare la spola tra le stazioni di Busto e Malpensa Terminal 2. Per ridare regolarità al servizio è stato necessario modificare o cancellare il percorso di diversi treni. Coinvolte in particolare le linee transfrontaliere Biasca-Bellinzona-Lugano-Chiasso-Como San Giovanni, Biasca-Bellinzona-Lugano-Varese-Malpensa e Como-Mendrisio-Varese.

Criticità anche sulla linea suburbana Mariano Comense-Milano Passante-Milano Rogoredo. “La circolazione della direttrice – ha spiegato Trenord in mattinata – sta subendo rallentamenti per un guasto alla linea ferroviaria di Ferrovienord nella stazione di Palazzolo Milanese che richiede un intervento di ripristino da parte dei gestori della rete. Si registrano ritardi fino a 20 minuti. Per ridare regolarità al servizio è necessario modificare o cancellare il percorso di diversi treni”. Stessa situazione sulla linea regionale Asso-Milano.

I pendolari si sono scatenati sui social. “Disservizio da Busto Nord verso Milano. Tutti i treni in ritardo. Come iniziare bene la settimana”, scrive un’utente di Trenord. “Buon lunedì”, scrive un altro. Un’altra settimana è iniziata dunque con ritardi sul posto di lavoro, a scuola o in università.